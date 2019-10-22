Караваєв: Суддя міг призначити пенальті у ворота Динамо

Захисник киян прокоментував перемогу над Олександрією

У матчі 11-го туру чемпіонату України Динамо - Олександрія (1:0) в епізоді з Безбородьком і Поповим арбітр міг призначити пенальті у ворота киян.

Про це захисник Динамо Олександр Караваєв заявив у програмі Профутбол.

"Епізод з падінням Безбородька в нашому штрафному? Я сидів на лавці запасних і бачив зі своєї позиції, що Попов в м'яч зіграв. Але пішов він в підкат досить небезпечно. Суддя в цій ситуації міг прийняти рішення призначити 11-метровий. Що стосується гола Віталія Миколенка, тут, як то кажуть, сам Віталік його заслужив, оскільки пробіг все поле від своїх воріт, щоб завершити комбінацію. Те, що любить Миколенко - бігти до кінця, не бачачи перед собою ніяких перешкод. Класична контратака. Ще й опинився в потрібному моменті на ближній штанзі, як істинний нападник. Момент з падінням у штрафному Циганкова і жовтою карткою? Я питав у Віті після матчу, він мені сказав про те, що і не просив пенальті, а просто впав в ігровому епізоді. До речі, з боку здалося, що пенальті був. Але Вітя підтвердив, що захисник його не чіпав. Чому в кінці матчу притиснулися до воріт? Напевно, все-таки боялися за результат. Якби забили Олександрії другий м'яч, було б спокійніше. А так розуміли, що не маємо права на помилку. Ми вже досить багато втратили очок, де не повинні були. Тому, кожен матч граємо на перемогу і намагаємося перемогти. Є певний тягар відповідальності, але, з огляду на те, скільки ми вже перемагаємо, цей вантаж трохи спадає", - зазначив Караваєв.

Раніше, Михайличенко відзначив Попова і Шабанова у грі із Олександрією.