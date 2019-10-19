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Гордон: Павелко повинен вибачитися перед Суркісом

Сьогодні 14:27 344 0
Журналіст висловився з приводу нещодавного скандалу
Гордон: Павелко повинен вибачитися перед Суркісом
#Суркіс, #Павелко, #Гордон

Джерело - Димтро Гордон.

Інформація про те, що конфлікт між Григорієм Суркісом та Андрієм Павелком стався через ветеранів АТО цілковита брехня.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Григорій Суркіс має величезний авторитет в європейському футболі. Я вже не кажу про те, що ця людина старше Павелка, що апріорі передбачає у всіх вихованих і нормальних людей повагу", - сказав журналіст.

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"Я вважаю, що Андрій Павелко повинен вибачитися перед Григорієм Суркісом. Він повинен також вибачитися за те, що став боягузливо виправдовуватися: мовляв, ветерани АТО попросили його, щоб Суркіс не знаходився в ложі. Брехня! Абсолютна брехня!", - підсумував Гордон.

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