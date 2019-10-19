Журналіст висловився з приводу нещодавного скандалу

Джерело - Димтро Гордон.

Інформація про те, що конфлікт між Григорієм Суркісом та Андрієм Павелком стався через ветеранів АТО цілковита брехня.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Григорій Суркіс має величезний авторитет в європейському футболі. Я вже не кажу про те, що ця людина старше Павелка, що апріорі передбачає у всіх вихованих і нормальних людей повагу", - сказав журналіст.

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