Суркіс про конфлікт з Павелком: Нічого не коментую, зі мною все добре

Екс-віце-президент УЄФА не хоче коментувати конфлікт

Джерело - Футбол 24.

Екс-віце-президент УЄФА, народний депутат України, Григорій Суркіс не хоче коментувати інцидент, який відбувся між ним та президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком у ложі для почесних гостей на матчі Україна – Португалія.

Про це повідомляє Футбол 24.

"У мене нічого не відбулося. Я нічого не коментую. Ви ж бачите, зі мною все добре", – сказав Суркіс.

Нагадаємо, що під час матчу Україна - Португалія у Андрія Павелка виник конфлікт з Григорієм Суркісом. Причиною міг бути факт присутності Суркіса в VIP-ложі, чим були незадоволені ветерани АТО.