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Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі

Сьогодні 15:19 132 0
Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі

Джерело - Чемпіон.

Причиною конфлікту між Григорієм Суркісом та Андрієм Павелком стала політична й життєва близкість екс-президента ФФУ з одіозним Віктором Медведчуком.

Про це повідомив Чемпіон радник президента УАФ Андрія Павелка Валентин Латипов.

"14 жовтня – День захисника України. Тому ми в Українській асоціації футболу вирішили запросити в ложу для почесних гостей на матч з Португалією розширений склад військових, ветеранів бойових дій на Донбасі, наших співвітчизників, звільнених з російського полону. Багато з них, отримуючи запрошення, просили, щоб разом з ними в ложі не було одіозних політиків з проросійською позицією. Тому, коли хлопці побачили серед гостей Григорія Суркіса, до мене підійшло кілька чоловік і попросили або пересадити їх в іншу ложу, або поговорити з Суркісом, щоб він пішов. Я передав це прохання президенту УАФ Андрію Павелко. Сам був в цій ложі до кінця матча і ніяких інцидентів там не було", - заявив Латипов.

Раніше повідомлялося, що Григорій Суркіс ударив Андрія Павелка.

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