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Красніков: Шевченко – головний фактор успіху збірної України

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Євген Красніков прокоментував гру збірної України у відборі на Євро-2020
Красніков: Шевченко – головний фактор успіху збірної України
#Шевченко, #Україна, #Євро-2020

Джерело - dynamomania.com.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вчергове зміг прославити рідну країну.

Про це розповів віце-президент Динамо Євген Красніков.

"Команда грала в гострий атакуючий і комбінаційний футбол. Трансферна ціна кожного з гравців збірної за цей період істотно зросла.

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Головний фактор успіху збірної - Андрій Шевченко. На мій погляд, він найвідоміша людина нашої країни. Шевченко в черговий раз прославив Україну, тепер уже в якості головного тренера національної команди", - відзначив Красніков.

Нагадаємо, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.

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