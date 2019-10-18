Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вчергове зміг прославити рідну країну.

Про це розповів віце-президент Динамо Євген Красніков.

"Команда грала в гострий атакуючий і комбінаційний футбол. Трансферна ціна кожного з гравців збірної за цей період істотно зросла.

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Головний фактор успіху збірної - Андрій Шевченко. На мій погляд, він найвідоміша людина нашої країни. Шевченко в черговий раз прославив Україну, тепер уже в якості головного тренера національної команди", - відзначив Красніков.