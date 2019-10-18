Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зміг створити у команді ігрову дисципліну, яка дає результат.

Про це розповів екс-тренер збірної України Йожеф Сабо.

"В колективі, команді. Наприклад, у збірної Сербії прекрасні гравці, що виступають в найкращих лігах Європи, але їм не вистачає, як мені здається, згуртованості.