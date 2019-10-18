Джерело - sport.ua.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зміг створити у команді ігрову дисципліну, яка дає результат.
Про це розповів екс-тренер збірної України Йожеф Сабо.
"В колективі, команді. Наприклад, у збірної Сербії прекрасні гравці, що виступають в найкращих лігах Європи, але їм не вистачає, як мені здається, згуртованості.
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В команді Андрія Шевченка на полі присутній ігрова дисципліна. Це і дає результат. Плюс в збірній сильна середня лінія, яка вміє робити буквально все", - відзначив Сабо.
Нагадаємо, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.