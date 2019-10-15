Тренерський штаб збірної України зміг створити команду, яка грає у футбол.

Про це розповів екс-гравець національної збірної Євген Левченко у Facebook.

"Ukraine is qualified for EURO 2020!!!

Euro Друзі, наша Збірна на Євро-2020 !!! Я дуже гордий! Емоції переповнюють. Це в першу чергу заслуга гравців і тренерського штабу. Вони змогли, нарешті, створити єдине ціле, колектив, в якому є місце особистостям. І найголовніше-вони грають в футбол, в не страждають, як це часто бувало. По-моєму ця Збірна одна з кращих за останні роки. Вітаю всіх від душі", - розповів Левченко.