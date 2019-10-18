Стали відомі найкорисніші гравці збірної України

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став найкращим гравцем національної команди у відборі на чемпіонат Європи.

Про це повідомляє InStat.

Маліновський протягом 7 матчів відбору набрав 6 очок за системою "гол+пас".

Другий в цьому списку - голкіпер Андрій Пятов, який в семи поєдинках пропустив всього 2 м'ячі, відбивши 30 ударів з 31-го (97%). Замикає трійку лідерів ще один хавбек - Євген Коноплянка.

Раніше, InStat визначив найкращого гравця матчу Україна – Португалія.

Нагадаємо, нападник збірної України розкритикував Росію.