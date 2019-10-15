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Яремчук: Ми - не Росія, яка переграла Шотландію і всім розповідає, що виграє Євро

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Збірна України важко працювала перед матчем із Португалією.
Яремчук: Ми - не Росія, яка переграла Шотландію і всім розповідає, що виграє Євро
#Україна, #Яремчук, #Португалія

Джерело - xsport.ua.

Збірна України потрібно ставитися спокійно до свого успіху у відборі на Євро-2020.

Про це розповів нападник національної команди Роман Яремчук.

"Поки важко повірити, але ми дуже багато працювали. Дякую фанам за таку фантастичну підтримку, хочеться просто виходити і вмирати на полі, доводити, що ми не гірші Португалії. Всім велике спасибі за підтримку.

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Мій гол? Сказав би, що опинився в потрібний час у потрібному місці. Ми вчора відпрацьовували стандарти, протягом тижня теж приділяли цьому увагу. Як то кажуть, праця даром не проходить.

Звичайно, дуже приємно показати такий хороший результат. Але вважаю, що потрібно поставитися до цього спокійно. Ми не як Росія - обіграла Шотландію і будемо всім розповідати, що виграємо Євро", - розповів Яремчук.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.

Також, Сербія перемогла Литву.

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