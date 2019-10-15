Визначився найкращий гравець матчі Україна - Португалія

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов став найкращим гравцем матчу відбору на Євро-2020 проти національної команди Португалії.

Про це повідомляє InStat.

35-річний український голкіпер набрав 380 очок. Також у збірній Україні виділили виступили Андрій Ярмоленко (310) і Руслан Малиновський (307).

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Найкращим гравцем у складі збірної Португалії став лідер гостей Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті у другому таймі. Капітан португальців набрав 337 балів.

Раніше, нападник збірної України розкритикував Росію.

Також, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.