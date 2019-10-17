Основний захисник Шахтаря пропустить матч з Колосом

Джерело - Sport Arena.
Стала відома заявка Шахтаря на матч 11-го туру Favbet Ліги проти Колоса.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
Заявка Шахтаря на матч з Колосом: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Богдан Бутко, Алан Патрік, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Євген Коноплянка, Тете, Дентіньо, Маркіньос Сіпріано, Сергій Болбат, Жуніор Мораес, Андрій Борячук.
Матч пропустять Ісмаілі та Тарас Степаненко.
Матч Шахтар - Колос відбудеться завтра, 18 жовтня, у Харкові. Початок гри о 19:00.
Наступного тижня команда Луїша Каштру вдома зіграє проти загребського Динамо в матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Циганков вперше не реалізував пенальті за Динамо.
Раніше, Михайличенко відмовився коментувати скандальний пенальті у ворота Колоса.