Циганков вперше не реалізував пенальті за Динамо

Віктор Циганков перервав успішну для себе серію

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10 туру УПЛ київське Динамо розгромило Колос із рахунком 4:0.

Протягом матчу головний арбітр матчу призначив три одинадцятиметрових у ворота Колоса. Вінгер київського Динамо Віктор Циганков реалізував один пенальті з двох можливих.

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Незабитий одинадцятиметровий став першим у кар'єрі гравця у футболці киян, до цього він успішно реалізував 11 пенальті (10 в УПЛ, 1 у Кубку України). Останній раз Циганков не зміг забити пенальті у відборі на Євро-2015 (U-19) у складі юнацької збірної.

Раніше, Михайличенко відмовився коментувати скандальний пенальті у ворота Колоса.