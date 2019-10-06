Олексій Михайличенко прокоментував перемогу у матчі 10 туру УПЛ

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко відмовився розбирати скандальний епізод у матчі із Колосом.

Про це розповів український спеціаліст на післяматчевій прес-конференції.

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"Чому я повинен коментувати пенальті і вилучення? Ми грали на перемогу, створювали і реалізовували моменти, а чи було пенальті або видалення? Навіщо мені це розбирати?", - розповів Михайличенко.

Відзначимо, що матч запам'ятається скандальним моментом з вилучення і пенальті на 51-й хвилині матчу, коли арбітр показав червону картку захиснику Колоса Максиму Максименко.

Нагадаємо, Динамо у матчі із двома вилученнями перемогло Колос.