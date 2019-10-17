Красніков: Трансферна ціна гравців збірної України суттєво зросла

Головним фактором успіху збірної України є наставник команди Андрій Шевченко.

Про це віце-президент Динамо Євген Красніков заявив matchday.

"Гра збірної України протягом усього відбірного циклу, перемога над чемпіоном Європи і вихід з першого місця викликали фурор у всьому світі.

Команда грала в гостроатакуючий і комбінаційний футбол. Трансферна ціна кожного з гравців збірної за цей період істотно зросла. Головний фактор успіху збірної - Андрій Шевченко.

На мій погляд, він є найзнаменитішою людиною нашої країни. Шевченко в черговий раз прославив Україну, тепер уже в якості головного тренера національної команди", - сказав Красніков.