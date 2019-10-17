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Павлов вказав на заслугу Шевченка у становленні збірної України

Сьогодні 14:05 1448 0
Микола Павлов прокоментував успіхи збірної України
Павлов вказав на заслугу Шевченка у становленні збірної України
#Павлов, #Шевченко, #Україна

Джерело - zbirna.com.

Успіхи збірної України у кваліфікації на чемпіонат Європи пов’язані із роботою тренерського штабу команди на чолі із Андрієм Шевченко.

Про це розповів Микола Павлов.

"Цей успіх - заслуга насамперед тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Згадайте, скільки було критики на його адресу в перші місяці роботи на цій посаді. Я був одним з тих, хто, навпаки, підтримував Андрія, знав, чого він хоче від цієї команди.

Мені доводилося спостерігати за його інтерв'ю, його вчинками. Крім того, у мене була своя, інсайдерська інформація про те, як він будує роботу в збірній, як вона змінилася з його приходом на пост головного тренера.

Від імені Всеукраїнського об'єднання тренерів привітали з виходом на Євро не тільки особисто Андрія Шевченка, але і весь тренерський штаб нашої команди. Очевидно, що кожен з тренерів також вніс свою лепту в підсумковий результат", - відзначив Павлов.

Раніше, Леоненко розкритикував Зінченка.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.

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