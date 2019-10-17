Успіхи збірної України у кваліфікації на чемпіонат Європи пов’язані із роботою тренерського штабу команди на чолі із Андрієм Шевченко.

Про це розповів Микола Павлов.

"Цей успіх - заслуга насамперед тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Згадайте, скільки було критики на його адресу в перші місяці роботи на цій посаді. Я був одним з тих, хто, навпаки, підтримував Андрія, знав, чого він хоче від цієї команди.

Мені доводилося спостерігати за його інтерв'ю, його вчинками. Крім того, у мене була своя, інсайдерська інформація про те, як він будує роботу в збірній, як вона змінилася з його приходом на пост головного тренера.

Від імені Всеукраїнського об'єднання тренерів привітали з виходом на Євро не тільки особисто Андрія Шевченка, але і весь тренерський штаб нашої команди. Очевидно, що кожен з тренерів також вніс свою лепту в підсумковий результат", - відзначив Павлов.