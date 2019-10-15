Якщо позбавляти Стамбул фіналу ЛЧ, то це мало торкнутися і Росії, яка заходить на Україну, як додому

Ситуація з можливим перенесенням фіналу ЛЧ з Стамбула через військової операції Туреччини в Сирії подібна до Росії і України.

Про це заявив журналіст Gazzetta dello Sport Фабіо Лікар.

"У такому випадку це мало торкнутися і Росії, яка заходить на Україну, як додому, Китай, який проводить репресії проти Тибету, Саудівську Аравію, яка ігнорує елементарні свободи людини і вбиває журналіста Хашшогі.

Також це мало б стосуватися США, які кинули курдів, Єгипет, який убив Реджені (італійський студент, вбитий в 2016 році - прим.). Крім того, Ірландію і Люксембург, які стали податковими штаб-квартирами для міжнародних компаній, розоряють працівників.

Загалом для всіх країн, що не зважають на права людини. Але в такому случе ми ризикуємо наступний фінал проводити на Місяці", - сказав Лікар.