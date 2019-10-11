Португалія розгромила Люксембург, Чехія вирвала перемогу у Англії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 жовтня, були зіграні матчі 7 туру відбору на Євро-2020.
Відбір до чемпіонату Європи 2020
11 жовтня
Група А
Чехія – Англія 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 5 Кейн (пен), 1:1 – 9 Брабец, 2:1 – 85 Ондрашек
Чорногорія – Болгарія 0:0
Група В
Україна – Литва 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 29 Маліновський, 2:0 – 58 Маліновський
Португалія – Люксембург 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 16 Сілва, 2:0 – 65 Роналду, 3:0 – 89 Гуедеш
Група H
Ісландія – Франція 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 66 Жиру
Туреччина – Албанія 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 90 Тосун
Андорра – Молдова 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 63 Валес
Раніше, Україна обіграла Литву.
Нагадаємо, Нідерланди вирвали перемогу у Північної Ірландії.