Португалія розгромила Люксембург, Чехія вирвала перемогу у Англії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020

Результати матчів відбору Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 жовтня, були зіграні матчі 7 туру відбору на Євро-2020.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

11 жовтня

Група А

Чехія – Англія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 5 Кейн (пен), 1:1 – 9 Брабец, 2:1 – 85 Ондрашек

Чорногорія – Болгарія 0:0

Група В

Україна – Литва 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Маліновський, 2:0 – 58 Маліновський

Португалія – Люксембург 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Сілва, 2:0 – 65 Роналду, 3:0 – 89 Гуедеш

Група H

Ісландія – Франція 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 66 Жиру

Туреччина – Албанія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 90 Тосун

Андорра – Молдова 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Валес

Раніше, Україна обіграла Литву.

Нагадаємо, Нідерланди вирвали перемогу у Північної Ірландії.