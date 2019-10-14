Збірну Туреччини можуть покарати за військове святкування

Джерело - sport.ua.
УЄФА розслідує інцидент, що трапився у матчі відбору на Євро-2020 між збірними Туреччини та Албанії.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Турецькі футболісти у матчі проти Албанії забили вирішальний гол на 90-й хвилині. Під час святкування футболісти віддали військове привітання в знак підтримки операції армії країни в Сирії.
В УЄФА помітили порушення пункту регламенту про заборону дій з політичним підґрунтям. Турецька федерація може бути оштрафована, якщо розслідування доведе вину.
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