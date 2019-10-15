УЄФА розгляне варіант з перенесенням фіналу ЛЧ 2019/20 зі Стамбула

Причиною є державна політика Туреччини

УЄФА розгляне варіант з перенесенням фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/20 зі Стамбула до іншого міста.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.

Таке рішення пов'язане з політичним курсом Туреччини, яка прийняла рішення провести військову операцію проти курдських повстанців на території Сирії. Різні громадські організації звернулися до УЄФА з проханням відібрати у Туреччини право проведення фіналу головного єврокубкового турніру.

"Ми повністю підтримуємо автономію і незалежність спорту, але, звичайно, не можемо замінити ООН, ЄС, держави, дипломатії, послів і інші політичні інститути. Рішення буде прийнято після консультацій з керівництвом організації та президентом", - зазначив віце-президент УЄФА Мішель Уве.

Крім того, санкції можуть бути застосовані щодо національної збірної Туреччини, гравці якої провокаційним чином відзначали забиті голи в ворота Албанії та Франції в матчах відбору на Євро-2020, імітуючи військове вітання.

Фінал Ліги чемпіонів сезону в 2020 році повинен пройти в Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.