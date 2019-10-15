Джерело - xsport.ua.
Під час відбору на Євро-2020 у збірної України з’явилась впевненість у своїх силах.
Про це розповів півзахисник національної збірної Андрій Ярмоленко.
"У цієї збірної у нас з'явилася впевненість і менталітет переможця. Ми виходимо, граємо з чемпіоном Європи і ми знаємо, за рахунок чого вигравати, знаємо наші сильні сторони. Будь-які моменти нам розбирають і розжовують.
Актуально: Україна - Португалія: огляд матчу
Я знаю, як мені відкриватися в якійсь ситуації, а хлопці знають мої сильні сторони", - відзначив Ярмоленко.
Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна – Португалія.
Також, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.