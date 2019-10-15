Андрій Ярмоленко прокоментував успіх у відборі на Євро-2020

Під час відбору на Євро-2020 у збірної України з’явилась впевненість у своїх силах.

Про це розповів півзахисник національної збірної Андрій Ярмоленко.

"У цієї збірної у нас з'явилася впевненість і менталітет переможця. Ми виходимо, граємо з чемпіоном Європи і ми знаємо, за рахунок чого вигравати, знаємо наші сильні сторони. Будь-які моменти нам розбирають і розжовують.

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Я знаю, як мені відкриватися в якійсь ситуації, а хлопці знають мої сильні сторони", - відзначив Ярмоленко.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна – Португалія.

Також, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.