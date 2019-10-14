Власники ПСЖ можуть вкласти гроші у Лідс, що дозволить клубу стати конкурентом МанСіті

Крім них, є ще пара потенційних інвесторів

Власник Лідса Андреа Радріццані готовий до співпраці з зарубіжними інвесторами, які могли б посприяти виходу клубу на більш високий рівень.

Про це повідомляє The Times.

У розвитку Лідса можуть бути зацікавлені і представники ПСЖ.

"До мене звернулися понад 20 інвесторів, я залишив трьох. В першу чергу ми розглядаємо варіант з нашими катарським друзями, керівництвом ПСЖ на чолі з Нассер Аль-Хелаїфі, тому що у нас дуже хороші відносини вже тривалий час. Також вони дадуть нам можливість конкурувати з Манчестер Сіті, так що це приголомшливий шанс. "Другий інвестор із США, він великий фанат Лідса з дитинства, мені це подобається. Є ще один власник італійського клубу, від нього ми б могли отримати гроші на посилення складу", - сказав Радріццані.

Лідс займає п'яте місце в Чемпіоншипа за підсумками 11 турів. Команда Марсело Б'єлси всього на два очки відстає від лідируючих Вест Бромвіча і Ноттінгема Форест.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.