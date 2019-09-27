Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише

Бразилець все ще хоче грати в Іспанії

Форвард ПСЖ Неймар готовий піти на мирову угоду з Барселоною в суді.

Про це повідомляє Catalunya SER.

Неймар готовий відмовитися від 43 мільйонів євро, якщо Барселона дасть письмові гарантії, що підпише його. Бразилець хоче домогтися від Барси виплати бонусу в розмірі 18 мільйонів євро і відсотків за прострочення платежу.

Бонус в розмірі 40 мільйонів євро покладався йому через рік після продовження контракту в 2016 році. 22 мільйони він отримав і тепер вимагає іншу частину в 18 мільйонів.

Барса ж подала зустрічний позов на гравця, яка вимагає від нього 14 мільйонів євро за лояльність.

Нагадаємо, Неймар може підписати з ПСЖ новий контракт.

Раніше, Тухоль розповів, що Неймар щосили намагався покинути клуб.