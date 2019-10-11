Неймар може продовжити контракт із ПСЖ

ПСЖ розпочав переговори з нападником Неймаром про продовження контракту.

Про це повідомив журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра.

Над новим контрактом Неймара працює спортивний директор клубу Леонардо. ПСЖ хоче продовжити угоду із бразильцем до 2024 року. Діючий контракт діє до літа 2022 року.

Наразі відомо, що сторони провели попередні переговори, які закінчились позитивно.

Нагадаємо, Барселона може обміняти Грізманна на Неймара.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.