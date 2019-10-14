Шевченко: З Португалією будемо намагатися грати першим номером

У матчі зі збірною Португалїі у рамках відобру Євро-2020 Україна може грати першим номером.

Про це головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив в ефірі програми Великий футбол.

"Зіграємо проти чемпіонів Європи, для команди це найголовніше. Потрібно показати свій футбол. У нас немає ніякого хвилювання. Хлопці усвідомлюють відповідальність цього матчу. Приємно грати проти таких суперників. Бачу тільки позитив у команди, хороший настрій і бажання показати хороший футбол.

Граючи з такою командою, як Португалія, ми не можемо відкриватися відразу ж. Думаю, це буде гра у шахи. Будемо намагатися грати першим номером, але будемо це робити збалансовано, ні в якому разі не кидаючи великі сили вперед", - сказав Шевченко.