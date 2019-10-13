Португальський наставник не знає, що підготував Андрій Шевченко

Джерело - Динамо Киев от Шурика.

Усі гравці національної збірної України з футболу зараз перебувають у чудовій формі.

Так вважає головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш.

"Всі гравці збірної України перебувають зараз у відмінній формі. Але виділити міг би, перш за все, Андрія Ярмоленка. Подивимося, хто завтра вийде в складі суперника", - сказав Сантуш.

Нагадаємо, Сантуш вважає, що Португалія має виграти групу.

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