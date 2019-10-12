Урбонас: Результат гри вирішила індивідуальна майстерність українців

Збірній Литви варто брати приклад з команди Андрія Шевченка.

Про це наставник Литви Вальдас Урбонас заявив після поразки від України (2:0).

"Ми зробили відповідні висновки після матчу вдома. Ми зробили заміни, які себе проявили. Нам вдалося протистояти контролю м'яча у виконанні збірної України і не дозволити їй створити багато гостроти біля наших воріт. Шкода це визнавати, але результат гри вирішила індивідуальна майстерність гравців збірної України.

Ми не настільки сильні, щоб пройти кваліфікацію. На сьогоднішній день. Щоб досягти результату, потрібна сукупність багатьох факторів. І приклад для нас - це збірна України", - заявив Урбонас.