Хорватія розгромила Угорщину, Нідерланди вирвали перемогу у Північної Ірландії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020

Результати матчів відбору Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 жовтня, були зіграні перші матчі 7 туру відбору на Євро-2020.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

10 жовтня

7 тур

Група С

Нідерланди – Північна Ірландія 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Мадженніс, 1:1 - 80 Депай, 2:1 - 90+1 де Йонг, 3:1 - 90+4 Депай

Білорусь – Естонія 0:0

Група Е

Хорватія – Угорщина 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Модрич, 2:0 – 24 Петкович, 3:0 – 42 Петкович

Словаччина – Уельс 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Мур, 1:1 – 53 Куцка

Група G

Латвія – Польща 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Левандовскі, 0:2 – 13 Левандовскі, 0:3 - 76 Левандовські

Північна Македонія – Словенія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Ельмас, 2:0 - 68 Ельмас, 2:1 - 90+5 Ілічич

Австрія – Ізраїль 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 34 Захаві, 1:1 – 41 Лазаро, 2:1 – 56 Гінтереггер, 3:1 - 88 Забітцер

Група I

Бельгія – Сан-Марино 9:0 (6:0)

Голи: 1:0 – 28 Лукаку, 2:0 – 31 Шадлі, 3:0 – 35 Броллі (автогол), 4:0 – 41 Лукаку, 5:0 – 43 Алдервейрелд, 6:0 – 45+1Тілеманс, 7:0 - 79 Бентеке, 8:0 - 84 Версхарен, 9:0 - 90 Кастань

Росія – Шотландія 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Дзюба, 2:0 – 60 Оздоєв, 3:0 - 70 Дзюба, 4:0 - 84 Головін

Казахстан – Кіпр 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Єрланов, 1:1 – 73 Сотіріу, 1:2 – 85 Іоанну