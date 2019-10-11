Україна впевнено обіграла Литву у відборі на Євро-2020

Дубль Маліновського приніс перемогу збірній Україні

Джерело - Чемпіон.

У 7 турі відбору на Євро-2020 збірна України у Харкові приймала Литву.

Рахунок у матчі був відкритий на 29-й хвилині зустрічі Русланом Маліновським. Український півзахисник отримавши м’яч від Мораеса у штрафній сильним ударом пробив голкіпера Литви.

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Другий м’яч Маліновський забив потужним ударом із штрафного, на який не зміг зреагувати воротар суперника.

Перемога дозволила збірній Україні із 16 очками продовжити очолювати турнірну таблицю групи В.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

11 жовтня

7 тур, Група В

Україна – Литва 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Маліновський, 2:0 – 58 Маліновський

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