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Україна впевнено обіграла Литву у відборі на Євро-2020

Вчора 23:35 407 0
Дубль Маліновського приніс перемогу збірній Україні
Україна впевнено обіграла Литву у відборі на Євро-2020
#Україна, #Литва, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У 7 турі відбору на Євро-2020 збірна України у Харкові приймала Литву.

Рахунок у матчі був відкритий на 29-й хвилині зустрічі Русланом Маліновським. Український півзахисник отримавши м’яч від Мораеса у штрафній сильним ударом пробив голкіпера Литви.

Актуально: Україна - Литва 2:0. Відео голів

Другий м’яч Маліновський забив потужним ударом із штрафного, на який не зміг зреагувати воротар суперника.

Перемога дозволила збірній Україні із 16 очками продовжити очолювати турнірну таблицю групи В.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

11 жовтня

7 тур, Група В

Україна – Литва 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Маліновський, 2:0 – 58 Маліновський

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