Джерело - Циганик Life.
Група компаній 1+1 буде претендувати на показ єврокубків.
Про це розповів телеведучий Ігор Циганик у програмі Циганик Life.
"Чи буде 2+2 боротися за тендер на Ліги чемпіонів і Ліги Європи? Це питання буде відкритим влітку. Зараз йде другий рік контракту. Наступний тендер почнеться восени 2020 го на сезон 2021/22 і далі. Всього 3 сезону.
У планах групи компаній 1+1 є ідея поборотися за єврокубки. Але до цього тендеру ще рік. Цілком ймовірно, що 1+1 буде подавати заявку на тендер, - розповів Циганик.
Наразі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні транслює телеканал Футбол 1/2.
Нагадаємо, Ліверпуль і Зальцбург влаштували гольову феєрію у Лізі чемпіонів.