Група компаній 1+1 буде претендувати на показ єврокубків.

Про це розповів телеведучий Ігор Циганик у програмі Циганик Life.

"Чи буде 2+2 боротися за тендер на Ліги чемпіонів і Ліги Європи? Це питання буде відкритим влітку. Зараз йде другий рік контракту. Наступний тендер почнеться восени 2020 го на сезон 2021/22 і далі. Всього 3 сезону.

У планах групи компаній 1+1 є ідея поборотися за єврокубки. Але до цього тендеру ще рік. Цілком ймовірно, що 1+1 буде подавати заявку на тендер, - розповів Циганик.