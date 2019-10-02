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Ліверпуль і Зальцбург влаштували гольову феєрію. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:53 325 0
Сім забитих голів у Ліверпулі
Ліверпуль і Зальцбург влаштували гольову феєрію. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів
#Челсі, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі групового раунду Ліги чемпіонів відбулися шість матчів, які порадували своєю результативністю.

Ліверпуль та Зальцбург подарували глядачам незабутні враження. У першому таймі господарі вели у рахунку 3:0. Перед перервою гості один м’яч відіграли, а у другому таймі змогли зрівняти рахунок - 3:3. Далі Салах знову вивів Ліверпуль вперед. 

Ліон досить серйозно налаштував на матч у Німеччині, звідки привіз три очки. Аякс також успішно зіграв на виїзді - впевнено переграли Валенсію. Зеніт вдома завдав поразки Бенфіці, а Барселона вирвала вольову перемогу в Інтера. Челсі ж переміг у Франції.

Ліга чемпіонів 
2 тур, 1 жовтня
Група Е
Ліверпуль - Зальцбург 4:3 (3:1)
Голи: 1:0 - 9 Мане, 2:0 - 25 Робертсон, 3:0 - 36 Салах, 3:1 - 39 Хван, 3:2 - 56 Мінаміно, 3:3 - 60 Голанд, 4:3 - 69 Салах
 
Група F
Барселона - Інтер 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 3 Мартінес, 1:1 - 58 Суарес, 2:1 - 85 Суарес
 
Група G
Зеніт - Бенфіка 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Дзюба, 2:0 - 70 Діаш (авт), 3:0 - 78 Азмун, 3:1 - 85 Де Томас
 
РБ Лейпциг - Ліон 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Депай, 0:2 - 65 Терієр
 
Група H
Валенсія - Аякс 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Зієх, 0:2 - 34 Промес, 0:3 - 67 Ван де Бек
 
Лілль - Челсі 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Абрагам, 1:1 - 33 Осімхен, 1:2 - 78 Вілліан
 
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