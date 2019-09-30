Суркіс: Команда почала сприймати методи Михайличенка

Олексій Михайличенко почав підтягувати команду Динамо тактично і фізично.

Про це президент киян Ігор Суркіс заявив у програмі Профутбол.

"Ситуація, коли міняєш головного тренера, і є якийсь сплеск, не пройшла. Михайличенко почав підтягувати команду тактично і фізично. Розбудовував її на інший футбол, який вона спочатку навіть не сприймала. Зараз помітно по настрою і по грі в Маріуполі, що команда почала сприймати методи Михайличенка.

Лобановський теж все тримав у собі. Думаю, що це дуже важко. Негативні емоції потрібно вихлюпувати назовні. Михайличенко нарікає на те, що команда не використовує велику кількість гольових моментів. Над цим потрібно працювати", - зазначив Суркіс