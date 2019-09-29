Дніпро-1 залигалося у грі із Динамо до другого пропущеного голу.

Про це розповів головний тренер дніпровської команди Дмитро Михайленко.

"Якщо казати в цілому, то, напевно. Перемога динамівців є цілком закономірною. У першому таймі вони створювали небезпечні моменти; ми ж, навпаки, крім ударів здалеку, нічого не могли протиставити. У другому таймі ми територіально перехопили ініціативу, намагались більше накривати суперника на його половині поля. До небезпечних моментів справа не доходила, адже в останній третині поля ми не були небезпечними або приймали невірні рішення. Ми залишались у грі до пенальті. Після рахунку 2:0 гру було зроблено, і, повторюся, перемога є цілком закономірною", – розповів Михайленко.