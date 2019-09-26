Барселона подасть апеляцію на штраф у 300 євро

Каталонці хочуть подати апеляцію

Барселона оскаржить рішення призначити штраф в розмірі 300 євро за ранній початок переговорів з нападником Антуаном Грізманном.

Про це повідомляє ESPN.

Каталонці хочуть подати апеляцію, тому що впевнені, що не скоювали ніяких порушень.

На їхню думку, згода виплатити штраф означатиме визнання провини. У Барселоні не вірять в наявність будь-яких доказів.

Нагадаємо, що федерація футболу Іспанії наклала на Барселону штраф за те, що клуб почали вести переговори з Грізманном в березні.

Раніше, Манчестер Юнайтед націлився на вінгера Барселони.