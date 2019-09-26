Барселона оштрафована на 300 євро

Причиною став ранній початок переговорів з Грізманном

Федерація футболу Іспанії наклала на Барселону штраф у розмірі 300 євро за те, що каталонці почали вести переговори з нападником Антуаном Грізманном в березні.

Про це повідомляє Cadena SER.

"Комітет розуміє, що символічний штраф в 300 євро не матиме значного впливу на дотримання розглянутих клубом - з урахуванням його економічних можливостей і суми розглянутого трансферу - норм регламенту", - йдеться в заяві комітету.

Раніше, Манчестер Юнайтед націлився на вінгера Барселони.

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