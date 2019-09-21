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Березовчук: Напевно, не поїхав би працювати до Росії, якби запросили

Сьогодні 12:20 274 0
Березовчук про політику
Березовчук: Напевно, не поїхав би працювати до Росії, якби запросили
#Металіст, #Березовчук

Джерело - Tribuna.com.

Екс-захисник Металіста, а нині наставник аматорського ФК Вовчанськ, Андрій Березовчук не бажає йти у політику.

Про це він заявив Stargorod Sport.

"Не хочу лізти в політику. Це брудна справа. Хотів би лізти, йшов би в команди якісь. Це не моя справа, для цього є люди, які розбираються. Хочеться світу в нашій країні.

Як можна досягти миру? Знову ж таки: хто в цьому розбирається, політики повинні це врегулювати і зробити так, щоб людям жилося спокійно.

Я не хочу у політику. Кожен повинен займатися своєю справою. Якщо вдається в чомусь іншому, не бачу сенсу йти туди.

Якби запросили зараз грати або тренувати в Росії? Важко. Напевно, немає", - зазначив Березовчук.

Раніше, Російська тенісистка намагалася продати місце на турнірі.

Нагадаємо, російська біатлоністка отримала тривалу дискваліфікацію.

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