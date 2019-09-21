Скандал у WTA. Російська тенісистка намагалася продати місце на турнірі

Хромачова оштрафована та відсторонена на три місяці

Російська тенісистка Ірина Хромачова оштрафована та відсторонена на три місяці (але з них два місяці умовно) від професійних виступів за спробу продати своє місце в кваліфікації змагань в Індіан-Велсі.

Про це повідомляє Tennis Integrity Unit.

24-річна уродженка Москви була готова відмовитися від участі на турнірі на користь іншої тенісистки. Натомість ця тенісистка, ім'я якої не називається, повинна була заплатити їй певну суму. В результаті слухань, що відбулися 9 вересня в Лондоні, Хромачова була дискваліфікована на місяць реально, ще на два місяці умовно, а також оштрафована на $3 тисячі.

В даний час Ірина займає 274-те місце рейтингу WTA. Кращий результат в кар'єрі – 89-та позиція (лютий 2017). У поточному сезоні вона провела 15 матчів, в яких здобула 6 перемог. За кар'єру росіянка не виграла жодного турніру категорії WTA.

Раніше, Світоліна не змогла дограти матч проти Боузкової.

Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.