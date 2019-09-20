Динамо буде важко у Прем’єр-лізі, оскільки всі суперники зрозуміли, що із киянами можна грати.

Про це розповів екс-тренер Динамо Леонід Буряк.

"Перемога додасть Динамо впевненості? Це історія не одного дня ... Будемо сподіватися. Зараз всі зрозуміли, що з Динамо можна грати. Киян чекає дуже непростий поєдинок в Маріуполі, тому головне - відновитися і домогтися максимального результату.

Варто чекати ротації в УПЛ? Вона обов'язково буде. З Мальме адже грали на істериці, і це забрало багато сил. Вербич, Циганков, Буяльський і Шепелев - всі набігалися, все себе буквально ґвалтували. Не знаю, наскільки масовою буде зміна складу, але без неї не обійтися", - відзначив Буряк.