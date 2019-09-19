Шепелєв назвав вирішальну настанову Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко у перерві матчу із Мальме наказав одному із опорників забігати в штрафну під час атаки.

Про це розповів півзахисник киян Володимир Шепелєв.

"Ми і в першому таймі контролювали гру, але Мальме відмінно захищався. Ми знали, що в другій половині вони сядуть ще більше, але продовжили гнути свою лінію. Вибігали в контратаки і у нас було 2-3 відмінні моменти.

Тренер сказав продовжувати нагнітати, бігти за спини захисникам. Одному з центрхавів потрібно було вриватися в штрафну при атаках. В принципі, це і зіграло. У Буяльського сьогодні було багато моментів, Слава Богу забили", - розповів Шепелєв.