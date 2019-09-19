Віталій Буяльський приніс важливу перемогу для Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо змогло перервати шестиматчеву серію без перемог.

У матчі першого туру Ліги Європи київське Динамо приймало шведське Мальме.

Єдиний гол у матчі був забитий наприкінці зустрічі. Віталій Буяльський після передачі Шепелєва опинився сам на сам із голкіпером та відкрив рахунок у грі.

Ліга Європи

1-й тур, 19 вересня

Група B

Динамо - Мальме 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 84 Буяльський

Раніше повідомлялося, що у Динамо виникнуть труднощі у Лізі Європи.

Нагадаємо, гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.