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Динамо мінімально перемогло Мальме

Сьогодні 21:45 539 0
Віталій Буяльський приніс важливу перемогу для Динамо
Динамо мінімально перемогло Мальме
#Динамо, #Ліга Європи, #Мальме

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо змогло перервати шестиматчеву серію без перемог.

У матчі першого туру Ліги Європи київське Динамо приймало шведське Мальме.

Єдиний гол у матчі був забитий наприкінці зустрічі. Віталій Буяльський після передачі Шепелєва опинився сам на сам із голкіпером та відкрив рахунок у грі.

Ліга Європи

 1-й тур, 19 вересня

Група B

Динамо - Мальме 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 84 Буяльський

Раніше повідомлялося, що у Динамо виникнуть труднощі у Лізі Європи.

Нагадаємо, гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.

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