Суркіс: У другому таймі команда довела, що вона може грати у футбол

Президент Динамо прокоментував перемогу над Мальме

Перемога у першому турі Ліги Європи над Мальме дуже важлива для футболістів Динамо у психологічному плані.

Про це президент Динамо Ігор Суркіс заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Ця перемога важлива психологічно. Навіть по першому тайму було видно, який тягар відповідальності лежить на футболістах. Навіть я, не виходячи на футбольне поле, відчував напругу, яке було присутнє і в роздягальні і на футбольному полі. Це в першому таймі. У другому таймі команда довела, що вона може грати у футбол, може дотиснути суперника і ця перемога насамперед важлива з психологічної точки зору. А з урахуванням того, що перебудований тренувальний процес, хлопці отримують інші навантаження. Я б не хотів критикувати колишній тренерський штаб. Михайличенко працює за своїм і тільки в ближній і далекій перспективі ми будемо робити висновки, як команда прогресує і знаходить свою гру. У футбол вони вміють грати. Повинна просто бути впевненість і віра в те, що вони все правильно роблять на футбольному полі, довіра до тренерського штабу і самих себе. Якщо це буде - все у них вийде", - сказав Суркіс.

Раніше, Шепелєв вказав на вирішальну настанову Михайличенка.