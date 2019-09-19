УЄФА прокоментував виплату траншу для УАФ в офшор, пов'язаний із Суркісом

Зараз УАФ отримує гроші від УЄФА на інший рахунок

УЄФА надсилав гроші, призначені для УАФ, в офшор Newport Management Ltd. (Британські Віргінські острови), пов'язаний з президентом Динамо Ігорем Суркісом.

Про це УЄФА підтвердив у коментарі Футбол 24.

В УЄФА зазначили, що ця ж відповідь була надана у відповідь на запит Der Spiegel від 12 червня.

Отже, у травні 2017 року інспектори УЄФА закрили розслідування стосовно рахунку, на який надходили гроші до Української асоціації футболу (Федерації футболу України), подавши свій звіт з висновком про "відсутність явних порушень дисциплінарних норм УЄФА, вчинених ФФУ або чиновниками УЄФА.

В УЄФА нагадали, що сплачують кошти, призначені національним асоціаціям чи афілійованим з ними клубам, на банківський рахунок, визначений асоціацією у письмовій формі. З 1999 по 2016 рік УЄФА здійснювала виплати грошових коштів для ФФУ чи пов'язаних з нею клубів на рахунок, визначений ФФУ, який проходив на ім'я Newport Management Limited (Newport).

"ФФУ повідомила УЄФА, що це відбувалося відповідно до угоди, укладеної у квітні 1999 року між ФФУ та Newport, і що ця домовленість була здійснена виключно через питання обміну валют", – пояснили в УЄФА.

В УЄФА зазначили, що немає запису щодо отримання листа від ФФУ від 19 березня 2015 року з проханням не проводити подальших платежів на банківський рахунок в Ньюпорті. У січні 2016 року ФФУ надіслала письмове повідомлення про зміну реквізитів банківського рахунку Newport, змінивши свій номінальний рахунок "з одного в Швейцарії на один на Кіпрі".

"Іншими словами, ФФУ підтвердила, що хоче, щоб виплати продовжували перераховуватися в (новий) банківський рахунок в Newport. З грудня 2016 року всі платежі для самого ФФУ та пов'язаних з нею клубів вносилися на банківський рахунок, який ведеться від імені ФФУ в Україні", – резюмували в УЄФА.

Раніше, гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.