Футболісти Динамо повинні виграти матч проти Мальме

Гравців Динамо оштрафують у випадку не виграшу матчу Ліги Європи проти Мальме.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Life.

Президент Динамо Ігор Суркіс поставив умову, щоб матч проти Мальме обов’язково був результативним.

Також, зустріч повинна закінчитися перемогою. В іншому випадку можуть бути застосовані досить серйозні штрафні санкції щодо футболістів.

Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.