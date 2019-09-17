Джерело - ua.tribuna.com.
Гравців Динамо оштрафують у випадку не виграшу матчу Ліги Європи проти Мальме.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Life.
Президент Динамо Ігор Суркіс поставив умову, щоб матч проти Мальме обов’язково був результативним.
Також, зустріч повинна закінчитися перемогою. В іншому випадку можуть бути застосовані досить серйозні штрафні санкції щодо футболістів.
Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.
Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.