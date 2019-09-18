Олексій Михайличенко прокоментував ставлення уболівальників

Гравці київського Динамо зроблять усе, щоб повернути уболівальників на стадіон.

Про це розповів головний тренер Олексій Михайличенко.

"Знаєте, ми самі заслужили таке ставлення до себе. Тільки своєю грою і результатами зможемо повернути уболівальників на стадіон. Прийде один уболівальник - будемо заради нього грати.

Хочу сказати спасибі дванадцятому гравцю. Ми дуже хотіли б, щоб порадувати його найближчим часом і довести всім, що ми - це та команда, яка повинна перемагати", – розповів Михайличенко.

Матч Динамо - Мальме розпочнеться 19 вересня о 19:55.

Раніше, Михайличенко вказав на позитив у Динамо.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.