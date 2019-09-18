Джерело - tsn.ua.
Гравці київського Динамо зроблять усе, щоб повернути уболівальників на стадіон.
Про це розповів головний тренер Олексій Михайличенко.
"Знаєте, ми самі заслужили таке ставлення до себе. Тільки своєю грою і результатами зможемо повернути уболівальників на стадіон. Прийде один уболівальник - будемо заради нього грати.
Хочу сказати спасибі дванадцятому гравцю. Ми дуже хотіли б, щоб порадувати його найближчим часом і довести всім, що ми - це та команда, яка повинна перемагати", – розповів Михайличенко.
Матч Динамо - Мальме розпочнеться 19 вересня о 19:55.
Раніше, Михайличенко вказав на позитив у Динамо.
Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.