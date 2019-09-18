Відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі групи C Ліги чемпіонів донецький Шахтар прийматиме Манчестер Сіті.

Гра відбудеться сьогодні, 18 вересня, на стадіоні ОСК Металіст у Харкові.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матчу Шахтар - Манчестер Сіті можна переглянути в сервісі Olltv.

Трансляція платна. Вартість місячного перегляду футбольних трансляцій та телеканалів Футбол 1/2 в HD якості - 89 грн.

Нагадаємо, Шахтар і МанСіті зіграють на груповій стадії Ліги чемпіонів втретє поспіль. У попередніх 4 зустрічах гірники тричі поступилися та одного разу виграли.

Напередодні відбулися перші матчі 1 туру Ліги чемпіонів 2019/20.