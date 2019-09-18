Чимало травмованих гравців київського Динамо повертаються до тренувань.

Про це розповів головний тренер Олексій Михайличенко.

"В якому фізичному стані перебувають гравці? Радує, що багато травмованих повертаються у стрій. Попов повернувся і провів два тренування, Шапаренко теж почав тренуватися. Гру з Мальме пропускає Бурда. Навіть Самбрано зі збірною приїхав в гарному настрої і працює. На даний момент скаржитися нема на що. У нас попереду низка важливих матчів, тому нам не завадить велика обойма. Фізичний стан дозволяє домагатися результату в цих іграх", - розповів Михайличенко.