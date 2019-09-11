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Тренер збірної України похизувався подарунком від Ярмоленка

Сьогодні 19:54 354 0
Ярмоленко подарував клубну футболку
Тренер збірної України похизувався подарунком від Ярмоленка
#Ярмоленко, #Малдері

Джерело - football24.ua.

Півзахисник збірної України та англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко презентував наставнику та аналітику національної команди Андреа Малдері свою клубну футболку.

Останній поспішив похизуватись цим фактом у соціальній мережі.

"Дякую, друже, за цей презент", – написав Андреа у своєму Інстаграмі.

 
 
 
 
 
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thank you friend for the present ⚽️💪🏻🇺🇦 @yarmolenkoandrey @ffukraine @westham

Допис, поширений Andrea Maldera (@malderaandrea)

Нагадаємо, Андреа Малдера увійшов до тренерського штабу Андрія Шевченка у 2016 році. До цього він багато років працював в італійському Мілані, де відповідав за аналіз даних. Зазначимо, що свою діяльність у якості аналітика Малдера розпочав у Мілані ще у 2009 році.

Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.

Раніше, нападник Шахтаря отримав травму у матчі Україна – Нігерія.

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