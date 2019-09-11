Тренер збірної України похизувався подарунком від Ярмоленка

Ярмоленко подарував клубну футболку

Півзахисник збірної України та англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко презентував наставнику та аналітику національної команди Андреа Малдері свою клубну футболку.

Останній поспішив похизуватись цим фактом у соціальній мережі.

"Дякую, друже, за цей презент", – написав Андреа у своєму Інстаграмі.

Нагадаємо, Андреа Малдера увійшов до тренерського штабу Андрія Шевченка у 2016 році. До цього він багато років працював в італійському Мілані, де відповідав за аналіз даних. Зазначимо, що свою діяльність у якості аналітика Малдера розпочав у Мілані ще у 2009 році.

Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.

Раніше, нападник Шахтаря отримав травму у матчі Україна – Нігерія.