Тренер збірної України похизувався подарунком від Ярмоленка

Джерело - football24.ua.
Півзахисник збірної України та англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко презентував наставнику та аналітику національної команди Андреа Малдері свою клубну футболку.
Останній поспішив похизуватись цим фактом у соціальній мережі.
"Дякую, друже, за цей презент", – написав Андреа у своєму Інстаграмі.
Переглянути цей допис в Instagram
thank you friend for the present ⚽️💪🏻🇺🇦 @yarmolenkoandrey @ffukraine @westham
Нагадаємо, Андреа Малдера увійшов до тренерського штабу Андрія Шевченка у 2016 році. До цього він багато років працював в італійському Мілані, де відповідав за аналіз даних. Зазначимо, що свою діяльність у якості аналітика Малдера розпочав у Мілані ще у 2009 році.
Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.
Раніше, нападник Шахтаря отримав травму у матчі Україна – Нігерія.