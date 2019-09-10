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Збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією

Вчора 23:24 537 0
Українці відіграли два м'ячі
Збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією
#Україна, #Нігерія

Джерело - Чемпіон.

У місті Дніпро відбувся контрольний матч між збірними України та Нігерії.

На початку матчу гостям вдалося забити швидкий гол. Через півгодини матчу гості подвоїли рахунок - Осімхен реалізував пенальті. А через три хвилини тренерський штаб українців був змушений замінити Мораеса, який отримав травму

У другому таймі українцям вдалося відіграти два м’ячі. На 78-ій хвилині Зінченко з кількох метрів переграв голкіпера суперника. А через дві хвилини Яремчук реалізував вихід один на один з голкіпером Нігерії, забивши у суперечливій ситуації. У компенсовані хвилини матчу голкіпер Нігерії парирував удар Коноплянки зі штрафного.

Контрольний матч
10 вересня

Україна - Нігерія 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Аделеє, 0:2 - 34 Осімхен, 1:2 - 78 Зінченко, 2:2 - 80 Яремчук

Україна: Андрій Лунін - Олександр Караваєв, Микита Бурда, Микола Матвієнко, Едуард Соболь - Руслан Малиновський (Володимир Шепелєв 73), Олександр Зінченко, Віктор Коваленко (Віталій Буяльський 67) - Віктор Циганков (Євген Коноплянка 73), Жуніор Мораес (Роман Яремчук 37), Андрій Ярмоленко (Марлос 58)

Нігерія: Френсіс Узохо - Ола Айна, Вілліам Трост-Еконг (Чідозе Аваз'єм 87), Олувасемілого Аджай, Джамілу Коллінз - Джо Арібо, Огенекаро Етебо - Самуель Чуквезе (Емануель Бонавентуре 82), Алекс Івобі (Андерсон Есіті 69), Самуель Калу (Мозес Саймон 74) - Віктор Осімхен (Дордж Майя 90+1)

Попередження: Віктор Осімхен 84

Раніше, Україна планувала товариський матч із Єгиптом.

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