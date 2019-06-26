На перший збір Олександрії не приїде сербський нападник

Поки що без сербського нападника

25-річний сербський нападник Урош Ненадович, який мав пройти перегляд в Олександрії, на перший збір не приїде.

Про це повідомляє FootBoom.

Однак на першому зборі в Голландії серб відсутня, більш того - до його закінчення в таборі містян не з'явиться.

"Можу сказати тільки те, що на цьому етапі підготовки Ненадовіч у нас не буде", - сказав спортивний директор Олександрії Вадим Яровий.

Останнім клубом Уроша був вірменський Алашкерт.

Нагадаємо, що Полярус з Олександрії перейшов до ФК Хімки.

Раніше повідомлялося, що фахівці УЄФА перевірили готовність інфраструктури стадіону Ніка до проведення офіційних міжнародних матчів групового етапу Ліги Європи 2019/2020.

Джерело - Footboom.com.