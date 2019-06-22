Директор Олександрії: Клуб готовий зробити все можливе, щоб вдома приймати матчі Ліги Європи

Мій профіль
Білодід - чемпіонка Європейських ігор
Сьогодні 17:27 250
Читачі Чемпіона не хочуть бачити в збірній України представників чемпіонату Росії
Сьогодні 10:35 1041
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату
Вчора 10:50 5614 24
Європейські ігри: розклад трансляцій змагань
20.06.2019 23:00 1555
МОК позбавив чемпіонати світу з боксу в Росії статусу ліцензійних на Олімпіаду
20.06.2019 21:55 715
Циганков став найдорожчим українським футболістом, наздогнавши Зінченка і Ярмоленка
20.06.2019 21:25 2143
Федерація футболу Люксембургу потребуватиме пояснень від УЄФА стосовно відхилення апеляції по справі Мораєса
20.06.2019 19:11 1561
Зінченко у Манчестер Сіті до 2024 року
20.06.2019 14:55 1560
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
20.06.2019 11:46 6521
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом
20.06.2019 10:38 1610
Навколо спорту
Блоги
МанСіті ефектно представив новий контракт Зінченка
МанСіті ефектно представив новий контракт Зінченка Максим Буйдин
20.06.2019 16:12 1363
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення Максим Буйдин
20.06.2019 13:48 677
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом Максим Буйдин
20.06.2019 11:46 6521
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі Максим Буйдин
20.06.2019 11:39 610
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом Андрій Твердохліб
20.06.2019 10:38 1610
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:43 Інше Українська самбістка здобула бронзову нагороду на Європейських іграх 5
18:24 Футбол Лучкевич підпише повноцінний контракт з Олександрією 235
18:03 Автоспорт Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Франції 314
17:49 Футбол El País: Матч італійської Серії А був договірним 387
17:32 Футбол Десна зіграє з лідером вірменського футболу 262
17:27 Дзюдо Білодід - чемпіонка Європейських ігор 250
17:21 Баскетбол Україна зазнала поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу 337
17:03 Футбол Магвайр цього літа стане гравцем Манчестер Сіті 391
16:51 Дзюдо Зантарая вийшов до фіналу Європейських ігор 375
16:31 Теніс Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі у Великобританії 392
16:19 Футбол Ворскла проведе збір у Туреччині 349
16:04 Футбол Директор Олександрії: Клуб готовий зробити все можливе, щоб вдома приймати матчі Ліги Європи 321
15:49 Футбол Фонсека: Україна завжди буде у моєму житті 505
15:34 Бокс Хижняк на Європейських іграх впевнено переміг фінського боксера 491
15:19 Дзюдо Білодід вийшла до півфіналу Європейських ігор 453
15:05 Баскетбол Чоловіча збірна України на Європейських іграх не вийшла з групи 718
15:00 Блог Кейн одружився на своїй подрузі 579
14:34 Баскетбол Київ-Баскет у Лізі чемпіонів FIBA стартує ​​з кваліфікації 449
14:20 Футбол Ето'о умовляв гравців збірної Камеруну взяти участь у Кубку африканських націй 636
14:03 Баскетбол Чоловіча збірна України впевнено перемогла Італію на Європейських іграх 496
13:41 Футбол Вілліан відмовився від неймовірної пропозиції з китайського чемпіонату 730
13:28 Футбол Реал готується побити трансферний рекорд 1025
13:09 Футбол Рома не хоче платити 20 мільйонів євро за Ісмаїлі 545
13:06 Блог Шахтар вручив Фонсеці клубну футболку із символічним номером 496
12:49 Футбол Генк зменшив вимоги по Маліновському 739

Директор Олександрії: Клуб готовий зробити все можливе, щоб вдома приймати матчі Ліги Європи

Сьогодні 16:04 321 0
Директор Олександрії: Клуб готовий зробити все можливе, щоб вдома приймати матчі Ліги Європи

Фахівці УЄФА перевірили готовність інфраструктури стадіону Ніка до проведення офіційних міжнародних матчів групового етапу Ліги Європи 2019/2020.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Олександрія.

Інспектори провели робочу зустріч з представниками служб ФК Олександрія, а також здійснили ретельну перевірку футбольної інфраструктури.

Інспекційний візит тривав два дні, за які всі локації стадіону (також медіазони, зони парковки, акредитаційний центр тощо) було перевірено на предмет відповідності сучасним вимогам УЄФА. Гості отримали необхідну технічну документацію і відповіді на запитання, які їх цікавили.

"Наш стадіон уже було атестовано, коли команда виступала у кваліфікації Ліги Європи. За підсумками минулого сезону Олександрія завоювала право змагатися в груповому етапі Ліги Європи, відповідно ми скористалися правом подати свій стадіон як основний на груповий етап.

Звичайно, за підсумками візиту надійдуть зауваження, і ми будемо старатися їх усунути – ми вже маємо досвід виконання складних технічних задач у стислі терміни. Якщо зауваження будуть настільки суттєвими, що унеможливлять дотримання дедлайнів, то ми будемо грати на стадіоні Арена Львів. Одна з головних причин – там повністю новий газон, а інфраструктура стадіону цілком відповідає вимогам УЄФА, на відміну від альтернативних варіантів. Але хочу наголосити, що клуб готовий зробити все можливе, щоби приймати матчі в Олександрії, - сказав директор Олександрії Дмитро Кітаєв.

Наразі інспектори УЄФА готують звіт за підсумками візиту. Відповідь має надійти незабаром – протягом двох тижнів.

Раніше повідомляли, що Олександрія підписала Дениса Мірошниченка та Дениса Безбородька.

Ще один гравець, нагадаємо,  Максим Третьяков - був взятий в оренду у словацького клубу ДАК 1904.

Джерело - ФК Олександрія.

#ЛЄ, #Олександрія
Коментарі ()