Директор Олександрії: Клуб готовий зробити все можливе, щоб вдома приймати матчі Ліги Європи

Фахівці УЄФА перевірили готовність інфраструктури стадіону Ніка до проведення офіційних міжнародних матчів групового етапу Ліги Європи 2019/2020.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Олександрія.

Інспектори провели робочу зустріч з представниками служб ФК Олександрія, а також здійснили ретельну перевірку футбольної інфраструктури.

Інспекційний візит тривав два дні, за які всі локації стадіону (також медіазони, зони парковки, акредитаційний центр тощо) було перевірено на предмет відповідності сучасним вимогам УЄФА. Гості отримали необхідну технічну документацію і відповіді на запитання, які їх цікавили.

"Наш стадіон уже було атестовано, коли команда виступала у кваліфікації Ліги Європи. За підсумками минулого сезону Олександрія завоювала право змагатися в груповому етапі Ліги Європи, відповідно ми скористалися правом подати свій стадіон як основний на груповий етап. Звичайно, за підсумками візиту надійдуть зауваження, і ми будемо старатися їх усунути – ми вже маємо досвід виконання складних технічних задач у стислі терміни. Якщо зауваження будуть настільки суттєвими, що унеможливлять дотримання дедлайнів, то ми будемо грати на стадіоні Арена Львів. Одна з головних причин – там повністю новий газон, а інфраструктура стадіону цілком відповідає вимогам УЄФА, на відміну від альтернативних варіантів. Але хочу наголосити, що клуб готовий зробити все можливе, щоби приймати матчі в Олександрії, - сказав директор Олександрії Дмитро Кітаєв.

Наразі інспектори УЄФА готують звіт за підсумками візиту. Відповідь має надійти незабаром – протягом двох тижнів.

Раніше повідомляли, що Олександрія підписала Дениса Мірошниченка та Дениса Безбородька.

Ще один гравець, нагадаємо, Максим Третьяков - був взятий в оренду у словацького клубу ДАК 1904.

Джерело - ФК Олександрія.