Півзахисник Олександрії Артем Полярус став гравцем Хімок.
Про це повідомляє офіційний сайт підмосковного клубу.
Про деталі контракту поки немає інформації.
Хімки грають в дивізіон (аналог Першої ліги в Україні) і в минулому сезоні фінішували на дев'ятому місці.
Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Полярус потрапив в список семи гравців, які покинули Олександрію.
26-річний Полярус виступав за Олександрію з 2011 по 2014 рік, потім був річна перерва на виступи за дубль київського Динамо, а у 2015 році півзахисник знову повернувся в Олександрію, якої в минулому сезоні допоміг виграти бронзові медалі УПЛ.
Нагадаємо, крім Поляруса, в чемпіонат Росії в це міжсезоння перейшов захисник Шахтаря Іван Ордець, який підписав контракт з московським Динамо.
Джерело - Офіційний сайт ФК Хімки.