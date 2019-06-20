Українець продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії

Півзахисник Олександрії Артем Полярус став гравцем Хімок.

Про це повідомляє офіційний сайт підмосковного клубу.

Про деталі контракту поки немає інформації.

Хімки грають в дивізіон (аналог Першої ліги в Україні) і в минулому сезоні фінішували на дев'ятому місці.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Полярус потрапив в список семи гравців, які покинули Олександрію.

26-річний Полярус виступав за Олександрію з 2011 по 2014 рік, потім був річна перерва на виступи за дубль київського Динамо, а у 2015 році півзахисник знову повернувся в Олександрію, якої в минулому сезоні допоміг виграти бронзові медалі УПЛ.

Нагадаємо, крім Поляруса, в чемпіонат Росії в це міжсезоння перейшов захисник Шахтаря Іван Ордець, який підписав контракт з московським Динамо.

Джерело - Офіційний сайт ФК Хімки.